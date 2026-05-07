Χάποελ Τελ Αβίβ: Ποιες απουσίες την αποδυναμώνουν στο Game 4 με τη Ρεάλ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ καλείται να παραταχθεί στο Game 4 των playoffs της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00) χωρίς δυο πολύ σημαντικούς παίκτες της, μετά την επικράτηση στο Game 3 και την... πλάκα που έκανε στους Μαδριλένους ο Όφερ Γιανάι με το περιβόητο... τσεκ άουτ της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο λόγος για τον Αντόνιο Μπλέικνι και τον Κόλιν Μάλκολμ.
Αμφότεροι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο γαστροκνήμιο και ο Δημήτρης Ιτούδης δεν μπορεί να υπολογίζει στη βοήθεια τους στο πιο σημαντικό ματς απέναντι στη «βασίλισσα». Πρόκειται για δυο παίκτες που η επίδραση τους είναι πολύ μεγάλη στον τρόπο που αγωνίζεται η ισραηλινή ομάδα.
Ο Μπλέικνι έχει 13.2 πόντους μέσο όρο, 2.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22:40 λεπτά συμμετοχής σε 41 ματς στη Euroleague και ο Μάλκολμ μετράει 6.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24:53 λεπτά σε 40 αγώνες.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο Game 3 όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε (76-69) της Ρεάλ ο Κόλιν Μάλκολμ δεν αγωνίστηκε καθόλου, ενώ ο Αντόνιο Μπλέικνι είχε 7 πόντους με με 2/11 σουτ εντός παιδιάς (2/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα) σε 22:16 λεπτά συμμετοχής.
