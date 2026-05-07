Ο σύμβουλος διαιτησίας και άλλοτε στα παρκέ της Euroleague, Τοντ Γουόρνικ, ανέλυσε τις αποβολές των Άταμαν και Μαρτίνεθ στο Game 3 εξηγώντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να μην κοουτσάρουν στο 4ο ματς της σειράς.

Κατά τη διάρκεια του Game 3 άναψαν για τα καλά τα αίματα στο «Telekom Center Athens» όταν και αποβλήθηκαν ύστερα από λεκτική διαμάχη οι Εργκίν Άταμαν και Πέδρο Μαρτίνεθ.

Έπρεπε να αποβληθούν; Κινδυνεύουν να μην κοουτσάρουν το Game 4; Ο ειδικής αναλυτής της Euroleague, Τοντ Γουόρνικ, μέσα από τη στήλη «Give Me Control» κατέθεσε τις δικές του σκέψεις στο Basketnews.

«Σίγουρα, στα περισσότερα από 25 χρόνια ιστορίας της EuroLeague, δεν έχει καταγραφεί ποτέ παρόμοιο περιστατικό. Κανονικά, η συσσώρευση δύο «απλών» τεχνικών ποινών (σε αντίθεση με μια αντιαθλητική τεχνική ποινή) δεν απαιτεί ειδική αναφορά προς τη λίγκα πέρα από την καταγραφή στο φύλλο αγώνα του λόγου για τον οποίο δόθηκε κάθε τεχνική ποινή.

Έτσι, σχεδόν σίγουρα δεν θα υπάρξει περαιτέρω πειθαρχική ενέργεια και οι δύο προπονητές θα βρίσκονται κανονικά στους πάγκους για το Game 4. Το βασικό ερώτημα είναι: γιατί δόθηκαν δύο τεχνικές ποινές για κάτι που ουσιαστικά ήταν ένα και μοναδικό περιστατικό;

Και γιατί να αποβληθούν οι προπονητές σε ένα Playoff παιχνίδι τόσο υψηλής έντασης, μπροστά σε περισσότερους από 19.000 εκρηκτικούς φιλάθλους; Αυτό που αρχικά έφερε τον Άταμαν στη γραμματεία ήταν ένα φαινομενικά λανθασμένο φάουλ που χρεώθηκε στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τη στιγμή που το αρχικό κράτημα του Μπρανκού Μπαντιό ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη παράνομη ενέργεια.

Φαίνεται πως ο διαιτητής είδε μόνο το τέλος της φάσης και όχι ολόκληρη την εξέλιξή της. Ωστόσο, τόσο ο Μαρτίνεθ όσο και ο βοηθός του ξεκαθάρισαν μετά το παιχνίδι ότι είχαν αποφασίσει από νωρίς να μην επιτρέψουν τις προσπάθειες του Άταμαν να επηρεάσει τη διαιτησία μέσω τεχνικών ποινών ή παραπόνων. Μόλις ο Άταμαν πήγε στη γραμματεία για να διαμαρτυρηθεί, ο Μαρτίνεθ βρέθηκε επίσης εκεί.

Όχι μόνο ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη EuroLeague, αλλά είναι δύσκολο να βρει κανείς κάτι παρόμοιο σε οποιοδήποτε επαγγελματικό επίπεδο. Υπήρξαν αντιπαραθέσεις μετά το τέλος αγώνων, όπως εκείνη στην αρχή της σεζόν 2024-25 μεταξύ του προπονητή του Μπαρτζώκα και του προπονητή Γιασικέβιτσους ή πιο πρόσφατα, η λεκτική επίθεση του προπονητή της γυναικείας ομάδας του University of Connecticut προς την προπονήτρια της University of South Carolina μετά τον ημιτελικό του NCAA το 2026.

Το ερώτημα είναι: Έπρεπε να αποβληθούν οι δύο προπονητές; Σύμφωνα με το play-by-play της EuroLeague, οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν λόγω συσσώρευσης δύο τεχνικών ποινών και όχι για μία συγκεκριμένη πράξη. Ποια είναι η λογική πίσω από την τιμωρία δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικών προπονητών επειδή φώναζαν ο ένας στον άλλον σε έναν αγώνα playoffs «ζωής ή θανάτου»;

Αν υπήρχε σωματική σύγκρουση, τότε η υπόθεση θα ήταν ξεκάθαρη, όμως δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπήρχε άλλη επιλογή; Δηλαδή να ηρεμήσει η κατάσταση, να επιστρέψουν οι προπονητές στους πάγκους τους και να δοθεί μία τεχνική ποινή στον καθένα;

Επειδή η EuroLeague δεν είναι διαφανής όσον αφορά τις μεταγενέστερες αναφορές των διαιτητών, δεν γνωρίζουμε την επίσημη αιτιολόγηση, όμως η επιβολή δύο τεχνικών ποινών για ουσιαστικά την ίδια φάση δεν φαίνεται να ήταν η μοναδική επιλογή.»

Όσο για τους ορισμούς των διαιτητών; «Για κάποιον άγνωστο λόγο, η EuroLeague συνεχίζει να τροφοδοτεί ακραίες θεωρίες συνωμοσίας στα media, στους φιλάθλους και στις ομάδες, και φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.

Το Game 3 μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια περιλάμβανε τους διαιτητές Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς, οι οποίοι είχαν σφυρίξει και το Game 1 της σειράς.

Με 22 διαθέσιμους διαιτητές για αυτή τη σειρά (από τους 28 συνολικά· οι έξι είναι Ισπανοί και επομένως μη διαθέσιμοι), δεν υπήρχε λόγος να οριστούν οι ίδιοι διαιτητές για δεύτερο παιχνίδι της ίδιας σειράς.

Και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν οριστεί σε άλλα παιχνίδια. Οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Μεντί Νιτφαλά και Σάσο Πέτεκ έχουν οριστεί για το Game 4 της Τετάρτης. Ο Ράντοβιτς διαιτήτευσε το Game 2 της σειράς, το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην παράταση με 107-105.

Ο Ντιφαλά έχει μακρά ιστορία σύνδεσης με τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι με δική του υπαιτιότητα. Στα playoffs του 2024, μαζί με τον Ίλια Μπελόσεβιτς, διαιτήτευσε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού: τα Games 4 και 5 της σειράς απέναντι στη Μακάμπι και τους δύο αγώνες του Final Four, που κορυφώθηκαν με τη νίκη των «πρασίνων» με 95-80 επί της Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός είχε ρεκόρ 4-0 σε αυτά τα παιχνίδια. Οι διαιτητές πηγαίνουν όπου τους ορίζουν, και πέρα από τους θεωρητικούς συνωμοσίας που ευδοκιμούν σε τέτοιες καταστάσεις, κανείς δεν αμφισβητεί την ακεραιότητά τους. Ωστόσο, υπάρχει διευρυμένη λίστα 28 διαιτητών για τα playoffs.

Είναι κατανοητό ότι αν μια σειρά φτάσει στα πέντε παιχνίδια, ένας ή δύο διαιτητές μπορεί να οριστούν δεύτερη φορά. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, δεν θα ήταν δύσκολο να βρεθούν άλλοι συνδυασμοί που να μην τροφοδοτούν τα χειρότερα σενάρια.»