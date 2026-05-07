Παναθηναϊκός: Βίντεο πριν και μετά την προπόνηση ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια
«Βιντεοθεραπεία» περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού μία ημέρα πριν από το 4ο παιχνίδι της σειράς με την Βαλένθια.
Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε βίντεο στους παίκτες, τόσο πριν από την προπόνηση, όσο και μετά το τέλος της. Στόχος φυσικά να εξαλειφθούν τα λάθη στο Game 4 και ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Αθήνας.
Ο Τούρκος προπονητής δεν μίλησε κατά τη διάρκεια της Media Day στο «Telekom Center Athens» ωστόσο προέβη αργότερα σε γραπτή δήλωση στην οποία επισήμανε ότι η σειρά πρέπει να τελειώσει την Παρασκευή (8/5, 21:15) το βράδυ.
Δηλώσεις έκανε και ο Ματίας Λεσόρ ενώ από την προπόνηση απουσίασε και πάλι ο τραυματίας, Κώστας Σλούκας.
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Πλάνα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια στο T-Center#paobc pic.twitter.com/bMbOzIBfT8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
