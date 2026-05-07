Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του Game 4 της σειράς των Playoffs με αντίπαλο τη Βαλένθια.

«Βιντεοθεραπεία» περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού μία ημέρα πριν από το 4ο παιχνίδι της σειράς με την Βαλένθια.

Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε βίντεο στους παίκτες, τόσο πριν από την προπόνηση, όσο και μετά το τέλος της. Στόχος φυσικά να εξαλειφθούν τα λάθη στο Game 4 και ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Αθήνας.

Ο Τούρκος προπονητής δεν μίλησε κατά τη διάρκεια της Media Day στο «Telekom Center Athens» ωστόσο προέβη αργότερα σε γραπτή δήλωση στην οποία επισήμανε ότι η σειρά πρέπει να τελειώσει την Παρασκευή (8/5, 21:15) το βράδυ.

Δηλώσεις έκανε και ο Ματίας Λεσόρ ενώ από την προπόνηση απουσίασε και πάλι ο τραυματίας, Κώστας Σλούκας.

