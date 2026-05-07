Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το Game 4 της σειράς με τη Βαλένθια, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει ένα ακόμα sold out.

Μέσα σε λίγες ώρες οι οπαδοί των «πρασίνων» έκαναν... φύλλο και φτερό τα «μαγικά χαρτάκια» για το Game 4 της σειράς κόντρα στη Βαλένθια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα το Sold Out, με την επίσημη καταγραφή του Game 3 να ήταν 19.012 θεατές στο Telekom Center Athens.

«Το ξεκαθαρίσατε για άλλη μια φορά. Η έδρα μας είναι έτοιμη για μια ακόμα μεγάλη μάχη!» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ.