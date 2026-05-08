Παναθηναϊκός: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Game 5 στα Playoffs
O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να... καθαρίσει τη σειρά με τη Βαλένθια και μάλιστα δις στην έδρα του παρά το 2-0 που είχε καταφέρει στην Ισπανία, γνωρίζοντας την ήττα στο Game 4 με 86-89.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα αναγκαστεί να οδηγηθεί σε Game 5 το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν για τους «πράσινους» που φτάνουν στο πέμπτο παιχνίδι για να κριθεί η πρόκριση. Πρώτα, τη σεζόν 2023-24 όταν στο πέμπτο παιχνίδι κατάφεραν να κάνουν το 3-2 στη σειρά με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, να περάσουν στο Final Four του Βερολίνου και να σηκώσουν την κούπα.
Ακολούθησε η περσινή χρονιά όπου και πάλι με πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-2 απέναντι στην Αναντολού Εφές. Τώρα διαφέρει, όμως ότι το τριφύλλι δεν έχει το πλεονέκτημα, αλλά θα ταξιδέψει στη Roig Arena για την πολυπόθητη πρόκριση.
