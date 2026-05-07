Παναθηναϊκός: Έβγαλε τον κακό του εαυτό και την πάτησε!

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει πως ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε τη Βαλένθια να επιστρέψει στην «εργοστασιακή ρύθμιση» της και να φτάσει στη νίκη στο Game 3 των playoffs της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θύμισε την ομάδα της regular season στην Euroleague και ηττήθηκε (91-87) από τη Βαλένθια στο Game 3, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το βράδυ της Παρασκευής (8/5, 21:15) στο Telekon Center Athens για το Game 4 της σειράς.

Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν έβγαλαν στο glass floor τον κακό τους εαυτό και το πλήρωσαν από μια ομάδα που έχει τον τρόπο της να κερδίζει όλη τη χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να βγάλουν την ισπανική ομάδα από το comfort zone της, έδωσαν την ευκαιρία στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ που θυμίζει «καλοκουρδισμένη μηχανή» να επιστρέψει στην «εργοστασιακή της ρύθμιση» και να κυριαρχήσει από την αρχή του αγώνα μέχρι το 35’, οπότε και έπεσε... σκοτάδι.

Οι Ισπανοί μπήκαν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν άμεσα από τη διοργάνωση και με διάθεση να «πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους», σε μια σειρά, που είχε μπόλικη ένταση και αιχμηρές δηλώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό όμως δεν πτόησε τους παίκτες της Βαλένθια που με τους Ζαν Μοντέρο, Μπράνκου Μπαντιό, Κάμερον Τέιλορ και Ντάριους Τόμπσον συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό καρέ που προκάλεσε αδιέξοδα στον τρόπο αντιμετώπισης του από την ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Την ίδια στιγμή η ελληνική ομάδα δεν θύμισε το σύνολο που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη με τον τρόπο που προσέγγισε τα δυο πρώτα παιχνίδια στη Roig Arena και επανήλθε στο αγωνιστικό πρόσωπο της κανονικής διάρκειας της Euroleague, που περιελάμβανε στην αρχή κακή αμυντική προσήλωση, καθόλου ένταση στα μετόπισθεν αφήνοντας τον αντίπαλο να σουτάρει σε πολλές περιπτώσεις ανενόχλητος και να επιβληθεί χωρίς να μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Όταν αποβλήθηκε ο Έργκιν Άταμαν (μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεθ) επελέγη μια αλλαγή στην άμυνα των «πρασίνων», που έπαιξε όλο το υπόλοιπο διάστημα με αλλαγές, πιέζοντας επιπλέον πολύ τους χειριστές της μπάλας του αντιπάλου κκαι χρειάστηκε να... χαθούν 35 λεπτά (76-90 σ’ εκείνο το σημείο) για να γίνει η προσπάθεια για την ολική ανατροπή.

Η ελληνική ομάδα δέχθηκε μόλις 1 πόντο στα τελευταία δευτερόλεπτα και στην πίεση που άσκησε φάνηκε η Βαλένθια να τα χάνει και να μην μπορεί να αντιδράσει. Εμφάνισε σημάδια κατάρρευσης το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ σε συνθήκες πίεσης, αλλά φάνηκε πως ήταν αργά, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πήρε δυο τρίποντα (και νωρίτερα ο Τι Τζέι Σορτς) που δεν βρήκαν στόχο, αλλά ήταν λογικό να τρέχει και να μην... φτάνει στο φινάλε.

Όταν «πετάς» 35 ολόκληρα λεπτά και μένεις παρατηρητής μιας Βαλένθια που σε κάνει ότι θέλει, τότε είναι λογικό να προσπαθείς με ηρωϊσμό να φέρεις τα πάνω κάτω. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν για άλλη μια φορά από τους σημαντικούς παίκτες της ελληνικής ομάδας, αλλά για να μπορέσει να επικρατήσει στον τελικό της Παρασκευής (8/6) γιατί ως τέτοιος λογίζεται, θα πρέπει να θυμηθεί ξανά το πρόσωπο που εμφάνισε στη Roig Arena.

Παίκτες και προπονητής θα πρέπει να δουν ξανά το βίντεο με τα λάθη τους (ο Κέντρικ Ναν αντιμετωπίστηκε με παγίδες προκειμένου να διώχνει την μπάλα στην επίθεση, αλλά όταν δεν μοίραζε τη μπάλα και καθυστερούσε λίγο οδηγούνταν σε λάθη που έδιναν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο στον αντίπαλο).

Yaşanan aksiyonla birlikte Pedro Martinez ve Ergin Ataman, diskalifiye edildiler. pic.twitter.com/Tla1WEVA8l — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) May 6, 2026

Κι αν τα λάθη των παικτών είναι ξεκάθαρα, όπως και η καλύτερη λειτουργία στο αμυντικό ριμπάουντ που είναι ομαδική δουλειά, ο ίδιος ο Έργκιν Άταμαν θα πρέπει να αντιδράσει όπως και στα δυο πρώτα ματς. Μένοντας προσηλωμένος στο πλάνο του και όχι αποχωρώντας εκνευρισμένος με απόφαση των διαιτητών μέσα σε χειροκροτήματα από τον κόσμο, μια αντίδραση που σηκώνει συζήτηση.

Δηλαδή, τι νόημα έχει το χειροκρότημα στον προπονητή που αφήνει κενό τον πάγκο στο πιο σημαντικό ματς της σεζόν; Επιβραβεύεται; Λάθος, ο Άταμαν και ο κάθε κόουτς οφείλει να είναι στην άκρη του πάγκου και να καθοδηγεί την ομάδα στα δύσκολα.

Η αποχώρηση του ταρακούνησε βέβαια την ομάδα και έβγαλε αντίδραση που προκάλεσε αμηχανία και πανικό στους Ισπανούς που σκόραραν μόλις 1 πόντο και αυτό θα πρέπει να είναι το ξεκάθαρο πλάνο για το Game 4 της Παρασκευής (8/5). Φάνηκε άλλωστε ξεκάθαρα πως αν καταφέρει ξανά να βγάλει από τη ζώνη άνεσης (comfort zone) τη Βαλένθια, όπως συνέβη στο τελευταίο 5λεπτο θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Euroleague.

Αρκεί να θυμηθεί ξανά τον καλό του εαυτό και όχι το πρόσωπο που έδειξε σε μεγάλο μέρος της regular season...



