Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μοίρασε σε όλες τις θέσεις φωτογραφίες με την μορφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πότε το έκαναν ξανά οι «πράσινοι».

Όπως είναι γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε από την Euroleague με ποινή τριών αγωνιστικών και δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο Telekom Center Athens για το Game 3 της σειράς με την Βαλένθια.

Τουλάχιστον με φυσική παρουσία. Γιατί νοέρα θα βρίσκεται σε... όλες τις θέσεις του γηπέδου καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει μοιράσει παντού φωτογραφίες με την μορφή του. Και όμως. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Κάτι ανάλογο είχε λάβει χώρα και πριν από οκτώ χρόνια και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της Euroleague της σεζόν 2017-18. Ήταν 8 Φεβρουαρίου 2018 και η αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια, όταν ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν είχε δικαίωμα να βρεθεί στο γήπεδο λόγω προηγούμενης τιμωρίας του.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν εκφράσει την συμπαράστασή τους στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο φορώντας μάσκες με την μορφή του, ενώ είχαν γιουχάρει την Euroleague! Ακόμα και οι παίκτες της ομάδας στάθηκαν στο πλευρό του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ καθώς την ώρα που γινόταν η ανάκρουση του ύμνου της Euroleague, οι παίκτες της πεντάδας δεν είχαν βρεθεί στο παρκέ!

Για την... ιστορία ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εκείνο το παιχνίδι με σκορ 80-76 (Γκέιμπριελ 15π., Γκιστ 15π. - Μπομπουά 15π., Σενγκέλια 15π.)