Παναθηναϊκός: Γέμισε το T-Center με φωτογραφίες Γιαννακόπουλου!
Μπορεί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών με αποτέλεσμα να μην έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Telekom Center Athens ωστόσο θα δώσει το «παρών» με διαφορετικό τρόπο!
Συγκεκριμένα σε όλες τις εξέδρες έχουν μοιραστεί φωτογραφίες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκειμένου να... βρίσκεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στο Game 3 της σειράς.
Πλακάτ με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε όλο το ΟΑΚΑ#paobc pic.twitter.com/XDnFrwwkYE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 6, 2026
