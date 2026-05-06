Παναθηναϊκός: Γέμισε το T-Center με φωτογραφίες Γιαννακόπουλου!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να έχει τιμωρηθεί από την Euroleague αλλά θα βρίσκεται... νοερά στο Telekom Center Athens!

Μπορεί ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών με αποτέλεσμα να μην έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Telekom Center Athens ωστόσο θα δώσει το «παρών» με διαφορετικό τρόπο!

Συγκεκριμένα σε όλες τις εξέδρες έχουν μοιραστεί φωτογραφίες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκειμένου να... βρίσκεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στο Game 3 της σειράς.

     

