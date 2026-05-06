Κοστέλο ενόψει Game 3 με Παναθηναϊκό: «Θα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα, αλλά ξέρουμε τι να περιμένουμε»

Ενόψει του Game 3 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ματ Κοστέλο.

Ο Ματ Κοστέλο πραγματοποίησε δηλώσεις πριν το Game 3 μεταξύ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), λέγοντας τα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Μίλησε για την ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει στο «Telekom Center Athens», ενώ τοποθετήθηκε και για τους παίκτες των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματ Κοστέλο:

«Το πιο σημαντικό για εμάς τώρα είναι να εκτελέσουμε καλύτερα στις κρίσιμες στιγμές. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πολύ καλύτερα. Έχουν διαφορετικούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά σε κάθε παιχνίδι. Ο Κέντρικ Ναν έχει παίξει καλά και στα δύο ματς. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο. Και ο Τι Τζέι Σορτς έκανε τη διαφορά στο πρώτο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τελειώνουμε τα παιχνίδια, αλλά και να περιορίσουμε αυτούς τους παίκτες όσο καλύτερα μπορούμε».

Για την ατμόσφαιρα: «Θα είναι τρελά. Ξέρουμε πώς είναι οι φίλαθλοι εδώ. Θα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα, αλλά ξέρουμε τι να περιμένουμε. Φυσικά υπάρχει πίεση. Είναι win or go home τώρα. Πρέπει να έναν τρόπο να κερδίσουμε. Είναι μπάσκετ. Όλοι έχουν πάθος και το δείχνουν με διαφορετικούς τρόπους. Εμείς είμαστε εδώ για να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».