Παναθηναϊκός: Στο «πλευρό» των συμπαικτών του ο Κώστας Σλούκας!
Στη προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), βρέθηκε ο Κώστας Σλούκας.
Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «πρασίνων» επισκέφτηκε το «Telekom Center Athens» και τα είπε με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι προετοιμαζόντουσαν για την κρίσιμη «μάχη» με τους Ισπανούς.
Ο 36χονος γκαρντ του «τριφυλλιού», βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, μετά από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο γόνατό του.
Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 στη σειρά και απέχει μόλις μία νίκη από το να βρεθεί στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.
Δείτε απόσπασμα από το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
🎥 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗼𝗳𝗳𝘀: 𝗔𝘁𝗵𝗲𝗻𝘀 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱 🏛️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 6, 2026
Back at HOME and fully focused on the target. A big night is coming at the Telekom Center Athens.
We stand together, one win away from our goal. It’s time to protect our house and secure our place in the… pic.twitter.com/IDOlRCPUO1
