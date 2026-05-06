Παναθηναϊκός: Στο «πλευρό» των συμπαικτών του ο Κώστας Σλούκας!

Ο Κώστας Σλούκας ήταν στο «πλευρό» της ομάδας του και βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» ενόψει του Game 3 με τη Βαλένθια.

Στη προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), βρέθηκε ο Κώστας Σλούκας.

Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «πρασίνων» επισκέφτηκε το «Telekom Center Athens» και τα είπε με τους συμπαίκτες του, οι οποίοι προετοιμαζόντουσαν για την κρίσιμη «μάχη» με τους Ισπανούς.

Ο 36χονος γκαρντ του «τριφυλλιού», βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας, μετά από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο γόνατό του.

Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 στη σειρά και απέχει μόλις μία νίκη από το να βρεθεί στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα του από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

 

Δείτε απόσπασμα από το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

@Photo credits: x_paobcgr
     

