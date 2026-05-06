Παπαπέτρου: «Ο Ολυμπιακός δεν χαλάρωσε και απέδειξε γιατί τερμάτισε πρώτος»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο Gazz Floor το 3-0 του Ολυμπιακού επί της Μονακό, εστιάζοντας στο ότι οι ερυθρόλευκοι δεν χαλάρωσαν μέσα στο γήπεδο.

Στο Gazz Floor powered by Novibet της Τρίτης, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, εστίασε στο ότι ο Ολυμπιακός δεν χαλάρωσε κι ότι έκανε τη σειρά με τη Μονακό εύκολο, χωρίς να ξεφύγει από τις αρχές του.

Συγκεκριμένα είπε:

«Το ζητούμενο είναι η 5η σερί παρουσία σε Final 4. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η κατάκτηση του τίτλου, αλλά νομίζω ότι όλες οι ομάδες στη θέση του Ολυμπιακού θα ήθελαν να νικήσουν με 3-0, κανένας δεν θέλει να δυσκολευτεί.

Η σειρά εξελίχθηκε εύκολα, αλλά ο Ολυμπιακός την έκανε εύκολη με τον τρόπο που έπαιξε, κυριάρχησε στο γήπεδο, δεν χαλάρωσε. Υπήρχε η παγίδα ο Ολυμπιακός να χαλαρώσει και να πέσει στην παγίδα να χάσει τις αρχές του στο 3ο ματς, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν σταθερός και απέδειξε γιατί τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια».