Παπαπέτρου: «Ο Ολυμπιακός δεν χαλάρωσε και απέδειξε γιατί τερμάτισε πρώτος»
Στο Gazz Floor powered by Novibet της Τρίτης, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, εστίασε στο ότι ο Ολυμπιακός δεν χαλάρωσε κι ότι έκανε τη σειρά με τη Μονακό εύκολο, χωρίς να ξεφύγει από τις αρχές του.
Συγκεκριμένα είπε:
«Το ζητούμενο είναι η 5η σερί παρουσία σε Final 4. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η κατάκτηση του τίτλου, αλλά νομίζω ότι όλες οι ομάδες στη θέση του Ολυμπιακού θα ήθελαν να νικήσουν με 3-0, κανένας δεν θέλει να δυσκολευτεί.
Η σειρά εξελίχθηκε εύκολα, αλλά ο Ολυμπιακός την έκανε εύκολη με τον τρόπο που έπαιξε, κυριάρχησε στο γήπεδο, δεν χαλάρωσε. Υπήρχε η παγίδα ο Ολυμπιακός να χαλαρώσει και να πέσει στην παγίδα να χάσει τις αρχές του στο 3ο ματς, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν σταθερός και απέδειξε γιατί τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια».
