Γιαννακόπουλος: Πώς απάντησε στις δηλώσεις των Αγγελόπουλων για το Final Four
Τον Ολυμπιακό έχρισε φαβορί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την πρόκριση των «ερυθρολεύκων» με sweep επί της Μονακό, που τους φέρνει στο Telekom Center Athens για να διεκδικήσουν το τρόπαιο της Euroleague.
«Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί θα πω εγώ», έγραψε ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Νωρίτερα στο πριγκιπάτο οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος υποστήριξαν μεταξύ άλλων πως «δεν είμαστε φαβορί στο ΟΑΚΑ, αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων ο Ολυμπιακός θα είχε σίγουρα δύο παραπάνω τίτλους».
Με την τοποθέτηση τους αυτή οι ίδιοι θέλησαν να βγάλουν από πάνω τους το βάρος του φαβορί, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με την ανάρτηση του έχρισε τους «ερυθρόλευκους» το φαβορί για το τρόπαιο.
