Γουόκαπ: «Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για τη EuroLeague»

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και ο Τόμας Γουόκαπ ξεκαθάρισε ότι οι Πειραιώτες θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τη Μονακό, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη σειρά με τους Μονεγάσκους, μετά το 82-105 στο Game 3. Έτσι, οι Πειραιώτες έγιναν η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, σφραγίζοντας την παρουσία τους στα ημιτελικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τόμας Γουόκαπ ανέφερε στο flash interview: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, είχαμε καλό ρυθμό και παίξαμε καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα και βάλαμε πολλά σουτ. Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για αυτό, στόχος είναι το τρόπαιο. Ήταν μακρύς ο δρόμος, παλεύαμε για αυτό όλους αυτούς τους μήνες. Δώσαμε ό,τι είχαμε για να είμαστε εδώ».

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού γέμισε τη στατιστική του με 14 πόντους (0/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος στα 23:41 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.