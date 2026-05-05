Μπαρτζώκας: «Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε - Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο»
Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, σκούπισε τη Μονακό με 3-0 στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας και μάλιστα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.
O Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος στις δηλώσεις του μετά το ματς και έδωσε το δικό του μήνυμα για τη νοοτροπία των Πειραιωτών στη συνέχεια.
Αναλυτικά
«Η πρόκριση είναι αφιερωμένη στον κόσμο και στο κλαμπ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε καταφέρει, να βρισκόμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε. Είναι πολύ θετικό ότι τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο και προκριθήκαμε με 3-0 στο Final Four».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.