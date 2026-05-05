Μπαρτζώκας: «Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε - Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, σκούπισε τη Μονακό με 3-0 στη σειρά και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας και μάλιστα για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

O Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος στις δηλώσεις του μετά το ματς και έδωσε το δικό του μήνυμα για τη νοοτροπία των Πειραιωτών στη συνέχεια.

