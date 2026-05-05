Πασκουάλ: Ο μεγάλος στόχος της Dubai Basketball!
Η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μονακό στο Play-In και ολοκληρώνοντας πρόωρα τη φετινή της παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» δείχνει αβέβαιο και, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Όσκαρ Ερέρος, ο 53χρονος προπονητής αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball.
Ο Πασκουάλ επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από εννέα χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχει opt-out στο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «μπλαουγκράνα» και μπορεί να αποχωρήσει από το Palau.
Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην ισπανική λίγκα με ρεκόρ 20-9, απέχοντας έξι νίκες από την πρωτοπόρο Ρεάλ.
Xavi Pascual és el gran objectiu de Dubai per ocupar la seva banqueta a partir de la temporada vinent. El tècnic de Gavà té una clàusula de sortida en el contracte que va firmar amb el Barça el passat mes de novembre #fcb pic.twitter.com/sJb3ec0MXg— Óscar Herreros (@oscarherreros) May 5, 2026
