Η Μπαρτσελόνα έμεινε εκτός playoffs και ο Τσάβι Πασκουάλ αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από το Εμιράτο.

Η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μονακό στο Play-In και ολοκληρώνοντας πρόωρα τη φετινή της παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» δείχνει αβέβαιο και, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Όσκαρ Ερέρος, ο 53χρονος προπονητής αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball.

Ο Πασκουάλ επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από εννέα χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχει opt-out στο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «μπλαουγκράνα» και μπορεί να αποχωρήσει από το Palau.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην ισπανική λίγκα με ρεκόρ 20-9, απέχοντας έξι νίκες από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

