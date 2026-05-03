Η Μπαρτσελόνα παρατάχθηκε κόντρα στη Γκραν Κανάρια χωρίς τους Κλάιμπερν, Βέσελι, Σατοράνσκι και Λαπροβίτολα, όμως επικράτησε με 91-69.

Από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague μέσω του Play-In, έχει ρίξει όλο το βάρος της στην ισπανική λίγκα, επικρατώντας της Γκραν Κανάρια με 91-69.

Οι Καταλανοί παρατάχθηκαν χωρίς τους Κλάιμπερν, Βέσελι, Σατοράνσκι και Λαπροβίτολα, όμως ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Γκραν Κανάρια και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-9, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Από την άλλη πλευρά, οι νησιώτες υποχώρησαν στο 9-21 και βρίσκονται στη 16η θέση, με μία νίκη πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Κέβιν Πάντερ ηγήθηκε επιθετικά των «μπλαουγκράνα», σημειώνοντας 23 πόντους με 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 1/1 βολή, τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο σε 22:38. Από εκεί και πέρα, ο Γιουσουφά Φαλ είχε 17 πόντους και πέντε ριμπάουντ, ενώ ο Τόκο Σενγκέλια πρόσθεσε 14 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 48-34, 75-46, 91-69.