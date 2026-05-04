Κλάιμπερν: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για μια επανεκκίνηση»

Ο Γουίλ Κλάιμπερν έστειλε το δικό του μήνυμα, λίγες ώρες μετά την είδηση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Η Μπαρτσελόνα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Γκραν Κανάρια για το ισπανικό πρωτάθλημα, ανακοίνωσε πως ο Γουίλ Κλάιμπερν ταλαιπωρείται από πρόβλημα υγείας και θα παραμείνει εκτός δράσης για έναν μήνα.

Ο ίδιος θέλησε να στείλει ένα μήνυμα μέσω του x, ξεκαθαρίζοντας τι του συμβαίνει, ενώ επίσης τόνισε πως είναι καλά και υγιείς.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γουίλ Κλάιμπερν:

«Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, επειδή πολλά μπορούν να χαθούν στη μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσουμε τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Είμαι ακόμα σε θέση να συνεχίσω τη ζωή μου και τις μπασκετικές μου δραστηριότητες. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για μια επανεκκίνηση και για να προετοιμαστώ για να ολοκληρώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους επικοινωνούν μαζί μου».