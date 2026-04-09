Η πίεση ανεβαίνει στην Μπαρτσελόνα μετά την ήττα απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Τσάβι Πασκουάλ τόνισε ότι στο τέλος της σεζόν όλα θα κριθούν, ακόμη και η παρουσία του στον πάγκο.

Η βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» δεν άφησε μόνο αγωνιστικά σημάδια στην Μπαρτσελόνα, αλλά άνοιξε και συζήτηση για την επόμενη μέρα ακόμη και για τον ίδιο τον Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν δίστασε να αναλάβει την ευθύνη μετά το 93-79, χαρακτηρίζοντας την εικόνα της ομάδας «ντροπή», ενώ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του στο τέλος της σεζόν. «Εγώ είμαι ο πιο υπεύθυνος για την ντροπή που προκαλέσαμε. Το καλοκαίρι θα είναι η ώρα να δούμε πού βρισκόμαστε και αν πρέπει να συνεχίσουμε μαζί».

Mάλιστα, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Μονακό, ο Πασκουάλ όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά έδωσε ακόμη πιο ξεκάθαρο τόνο στις παραπάνω δηλώσεις του. Παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο έως το 2028, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για τίποτα

«Στέκομαι απόλυτα σε όσα είπα. Είναι πολύ απλό: όταν τελειώσει η σεζόν, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα πού βρισκόμαστε», δήλωσε. «Για να είσαι στην Μπαρτσελόνα, πρέπει πρώτα να το αξίζεις. Μετά θα δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στο τέλος.

Πάντα λέω: “Όταν τελειώσει η σεζόν, θα δούμε τι είναι καλύτερο”. Αυτή είναι η επαγγελματική ζωή, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Εδώ είναι Μπαρτσελόνα – όποιος βρίσκεται εδώ, είναι για να κερδίζει. Το συμβόλαιό μου έχει ακόμη δύο χρόνια, άρα υπάρχει μια ασφάλεια, αλλά όλοι μαζί πρέπει να σκεφτούμε προς τα πού πηγαίνουμε. Στην Μπαρτσελόνα δεν υπάρχει άλλος δρόμος – πρόκειται για τη νίκη, όχι απλώς για συμμετοχή στην Ευρώπη. Αν μια μέρα νιώσω ότι δεν μπορώ να κάνω την ομάδα να κερδίζει, θα αποχωρήσω, πόσο μάλλον σε μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα».

«Χρειαζόμαστε 21 νίκες για το Play-In και ακόμη κι έτσι μπορεί να μείνεις εκτός, αλλά οι πιθανότητες είναι καλές. Με δύο νίκες εξασφαλίζουμε θέση. Συνήθως χρειάζονται 23 νίκες για τα playoffs, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί», είπε γι ατη μάχη της; ομάδας να βρεθεί στη postseason.