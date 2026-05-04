Μονακό: Off και ο Τάις για το Game 3 με Ολυμπιακό
Η Μονακό θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45, live Gazzetta) και θέλει τη νίκη για να μειώσει σε 2-1. Ωστόσο το απουσιολόγιο είναι για άλλη μια φορά γεμάτο.
Εκτός από τον Άλφα Ντιαλό που χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου, εκτός θα είναι και ο Ντάνιελ Τάις όπως ενημέρωσαν οι Μονεγάσκοι.
Έτσι με τις απουσίες των Τάις και Μίροτιτς, μοναδικός διαθέσιμος σέντερ θα είναι ο Κεβάριους Χέις που θα τραβήξει όλο το κουπί.
Συνολικά έχει μείνει με 8 παίκτες η Μονακό: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.
ℹ️ Point effectif— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 4, 2026
Alpha Diallo (adducteur) et Daniel Theis (doigt) ne sont pas aptes pour le game 3 demain face à l’Olympiakos #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/9itdf3gBil
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.