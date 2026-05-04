Off μαζί με τον Ντιαλό θα είναι και ο Τάις από το Game 3 της Μονακό με τον Ολυμπιακό στα playoffs της Euroleague.

Η Μονακό θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20:45, live Gazzetta) και θέλει τη νίκη για να μειώσει σε 2-1. Ωστόσο το απουσιολόγιο είναι για άλλη μια φορά γεμάτο.

Εκτός από τον Άλφα Ντιαλό που χάνει το υπόλοιπο της σειράς, όπως τόνισε ο assistant coach, Γκλαντίρ μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Στρασβούργου, εκτός θα είναι και ο Ντάνιελ Τάις όπως ενημέρωσαν οι Μονεγάσκοι.

Έτσι με τις απουσίες των Τάις και Μίροτιτς, μοναδικός διαθέσιμος σέντερ θα είναι ο Κεβάριους Χέις που θα τραβήξει όλο το κουπί.

Συνολικά έχει μείνει με 8 παίκτες η Μονακό: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.