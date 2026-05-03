«Η ισπανική αστυνομία έχει κινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού»
Μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τη EuroLeague, η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ισπανικά μέσα, έπειτα από όσα έγιναν μετά το Game 3 μεταξύ των «πρασίνων» και των ανθρώπων της Βαλένθια, ήδη οι αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού.
Αυτό σημαίνει πως η ισπανική αστυνομία θα εξετάσει αν έγιναν παραβάσεις και θα αποφασίσει τις ποινές που θα επιβάλει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
‼️ EUROLEAGUE | Panathinaikos— Marc Mundet (@MarcMundet78) May 3, 2026
According to @apuntesports, Spanish Police has opened three sanction proceedings under the Sports Law against violence, racism, xenophobia and intolerance in sport against three members of the Panathinaikos delegation. pic.twitter.com/WCHBWK77tY
