Η ισπανική αστυνομία έχει κινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το «A Punt Esports».

Μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τη EuroLeague, η ισπανική αστυνομία έχει ξεκινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ισπανικά μέσα, έπειτα από όσα έγιναν μετά το Game 3 μεταξύ των «πρασίνων» και των ανθρώπων της Βαλένθια, ήδη οι αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, εναντίον τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Αυτό σημαίνει πως η ισπανική αστυνομία θα εξετάσει αν έγιναν παραβάσεις και θα αποφασίσει τις ποινές που θα επιβάλει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.