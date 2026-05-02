Ο Μάικ Τζέιμς έμαθε την τιμωρία του από τη EuroLeague μέσω του twitter, με τον ίδιο να απαντάει κάτω από το σχετικό ποστ.

Η EuroLeague επέβαλε πρόστιμο στο Μάικ Τζέιμς ύψους 6.000 ευρώ και με ποινή μίας αγωνιστικής για τη συμπεριφορά του στο Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Παρ' όλα αυτά, η ποινή της μίας αγωνιστικής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κι έτσι ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι διαθέσιμος στον τρίτο αγώνα της σειράς, αλλά θα τιμωρηθεί σε περίπτωση νέας παράβασης.

Ο Τζέιμς έμαθε την ποινή του μέσω του twitter, σχολιάζοντας κάτω από σχετικό post που αναφέρει την ποινή του, γράφοντας: «Ενδιαφέρων τρόπος για να το μάθεις».

