Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών από την Euroleague ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα της έφεσης.

Όπως έγινε γνωστό ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δέχθηκε τιμωρία από την διοργανώτρια αρχή της Euroleague και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στα τρία επόμενα παιχνίδια των «πρασίνων». Και μάλιστα η ποινή δεν είναι εφέσιμη για τον λόγο του ότι διεξάγονται τα Playoffs.

Τι σημαίνει αυτό ενόψει της συνέχειας; Ότι εάν και εφόσον το «τριφύλλι» πάρει με σκούπα την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο Telekom Center Athens καθώς θα έχει εκτίσει μόλις τη μία αγωνιστική. Αντίστοιχα θα μπορεί να βρεθεί στα ημιτελικά εάν η σειρά με την Βαλένθια πάει στα τέσσερα ματς και σε ολόκληρο το Final Fοur εάν χρειαστούν άλλα τρία παιχνίδια στη σειρά των «best of five».

Πάντως ο ίδιος ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, με σχετικό στόρι, ζήτησε από τους παίκτες και τον προπονητή να του φέρουν το τρόπαιο με το... αυτοκίνητο στο Σούνιο.