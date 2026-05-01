Η Σελέν Ερντέμ έστειλε μήνυμα παραμονής στον πάγκο της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού.

Με την Σελέν Ερντέμ αναμένεται να πορευτεί η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η έμπειρη προπονήτρια του «τριφυλλιού» ξεκίνησε ήδη τον σχεδιασμό της ομάδας και δεν φαίνεται να την απασχολεί οτιδήποτε άλλο.

Με την ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σελέν Ερντέμ ξεκαθάρισε πως βρίσκεται εκεί που ανήκει.

«Όλα δεν χρειάζεται να ειπωθούν... Κάποια πράγματα απλώς τα ζεις. Ακριβώς εκεί που ανήκω, με τον ίδιο στόχο» ανέφερε στην ανάρτηση της.

Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο η Τουρκάλα προπονήτρια ξεκαθάρισε πως η δουλειά συνεχίζεται με την ίδια να σχεδιάζει την ομάδα που θα φτάσει στην κορυφή.



