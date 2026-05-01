Η EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για όσα συνέβησαν στο Game 2 στη Βαλένθια. Γιατί κινδυνεύει η παρουσία του στο Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός ξέρανε την Βαλένθια σε χρόνο μηδέν με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με 107-105 στην παράταση, ύστερα από ένα συγκλονιστικό ματς για το δεύτερο break το οποίο τον φέρνει μια ανάσα από το Final Four.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε και στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια του τριφυλλιού στην Ισπανία, ωστόσο η συμπεριφορά του στο Game 2 των Playoffs στη Roig Arena αναμένεται να οδηγήσει τη ΕuroLeague στο να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του. Συγκεκριμένα, παίκτες και μέλη του σταφ και των δύο ομάδων διαπληκτίστηκαν με την αστυνομία να επεμβαίνει κι έτσι ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ κινδυνεύει με τιμωρία.

Υπενθυμίζουμε, ότι από το περσινό Final Foiur στο Άμπου Ντάμπι είχε τιμωρηθεί για πέντε αγωνιστικές και όντας υπότροπος τίθεται σε κίνδυνο η παρουσία του στο Final Four της Αθήνας, αν εφαρμοστεί η ίδια ποινή.