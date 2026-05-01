Παναθηναϊκός για Όσμαν: «Έχει... πάγο στις φλέβες του»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 107-105 στην παράταση. Με το καθοριστικό buzzer beater, οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά πετυχαίνοντας δεύτερο συνεχόμενο break και φέρνοντας τον εαυτό τους σε θέση ισχύος, μια ανάσα πλέον από την πρόκριση στο Final Four.
Πέρα από τον Αμερικανό φόργουορντ, ο Τσέντι Όσμαν υπήρξε επίσης καθοριστικός ισοφαρίζοντας με τρίποντο στο 95-95 που οδήγησε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφιέρωσε μία ανάρτηση στον Τούρκο φόργουορντ με τη συγκεκριμένη φάση γράφοντας: «Τσέντι Όσμαν. Έχει πάγο στις φλέβες του. Εκτός ισορροπίας, με άμυνα, με το ταμπλό! Ένα σουτ-θαύμα στο τέλος του χρόνου που έδειξε τον δρόμο για μία τεράστια νίκη».
CEDI OSMAN. ICE IN HIS VEINS. 🧊— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2026
Off-balance, against the defense, off the glass! A miracle shot at the buzzer that led the way for a huge W. ☘️#PlayOfTheGame powered by #ZeniΘ ⚡️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/IyVQNU3Qf9
