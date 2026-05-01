Ο Παναθηναϊκός αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν για το τρίποντό του που έστειλε το Game 2 με τη Βαλένθια στην παράταση.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έβαλε την υπογραφή του στο φινάλε, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 107-105 στην παράταση. Με το καθοριστικό buzzer beater, οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά πετυχαίνοντας δεύτερο συνεχόμενο break και φέρνοντας τον εαυτό τους σε θέση ισχύος, μια ανάσα πλέον από την πρόκριση στο Final Four.

Πέρα από τον Αμερικανό φόργουορντ, ο Τσέντι Όσμαν υπήρξε επίσης καθοριστικός ισοφαρίζοντας με τρίποντο στο 95-95 που οδήγησε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφιέρωσε μία ανάρτηση στον Τούρκο φόργουορντ με τη συγκεκριμένη φάση γράφοντας: «Τσέντι Όσμαν. Έχει πάγο στις φλέβες του. Εκτός ισορροπίας, με άμυνα, με το ταμπλό! Ένα σουτ-θαύμα στο τέλος του χρόνου που έδειξε τον δρόμο για μία τεράστια νίκη».