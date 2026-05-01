Όπως αναφέρει το «BasketNews», ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αρχίζει και συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από τη EuroLeague ξανά με το μέλλον του στους Νάγκετς να παραμένει αβέβαιο.

Το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας φαίνεται πως επιστρέφει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, με το ενδεχόμενο επιστροφής του στη γηραιά ήπειρο από τη νέα σεζόν να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες.

Όπως αναφέρει το «BasketNews», ο Λιθουανός σέντερ μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο με τους Ντένβερ Νάγκετς, όμως η ομάδα έχει το δικαίωμα να το διακόψει το καλοκαίρι.

Την ίδια στιγμή, αρκετές ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τη Ζάλγκιρις να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο «θερμών» ενδιαφερόμενων. Οι Λιθουανοί αναζητούν ενίσχυση στη ρακέτα, καθώς ο Μόουζες Ράιτ ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα μετά το τέλος της σεζόν. Μάλιστα, αναμένεται να κοπεί το συμβόλαιό του το οποίο τρέχει μέχρι τις 8 Ιουλίου 2026.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Βαλαντσιούνας το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί και πάλι κοντά στην Ευρώπη όντας πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό έχοντας ταξιδέψει μάλιστα και στην Αθήνα, ωστόσο η μεταγραφή ναυάγησε με το Ντένβερ να επιλέγει να τον κρατήσει.