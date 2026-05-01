O viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να δει από κοντά το Βαλένθια - Παναθηναϊκός, όμως κατέληξε στο... νοσοκομείο.

Ο Φρανκ Ίλετ, ο viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την πλούσια αφάνα αποφάσισε να το γυρίσει στο.. μπάσκετ παρακολουθώντας από κοντά το Game 2 των Playoffs της EuroLeague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena.

Μάλιστα ήταν μάρτυρας του σπουδαίου διπλού των «πράσινων» μετά το τρομερό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο φινάλε της παράτασης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ίλετ, καθώς έπαθε διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του ματς με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. «Όχι όπως περίμενα να εξελιχθεί η βραδιά», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Φρανκ Ιλέτ έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τα social media, όταν πήρε την απόφαση να μην κουρευτεί μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φτάσει σε σερί πέντε νικών. Ο 29χρονος ζει μόνιμα στην Ισπανία γι' αυτό και παρακολούθησε το συναρπαστικό Game 2.