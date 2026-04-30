Φενέρμπαχτσε: Οπαδοί τύπωσαν φανέλα της ομάδα τους για τον Φρανσίσκο
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις, οπαδοί της τούρκικης ομάδας έδειξαν στον Φρανσίσκο φανέλα που του είχαν φτιάξει με το όνομά του.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των Λιθουανών, αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα του καλοκαιριού για τις ομάδες, με τους φιλάθλους της Φενέρ να κάνουν ότι μπορούν, προκειμένου να τον δουν να φοράει τη φανέλα του τούρκικου συλλόγου.
Για αυτό, τύπωσαν μία φανέλα της Φενέρμπαχτσε που έχει πάνω του όνομα του Φρανσίσκο. Μάλιστα ο παίκτης της Ζάλγκιρις, την είδε και αντέδρασε.
April 30, 2026
— EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026
