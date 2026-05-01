Άταμαν: Λακωνικός στην ομιλία του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός έκανε διπλό break στην Ισπανία κι έχει τεράστιο προβάδισμα στη σειρά των Playoffs απέναντι στη Βαλένθια με το επόμενο παιχνίδι να είναι στην έδρα του.
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στους παίκτες του, όπως συνηθίζει, στα αποδυτήρια της Roig Arena μετά την σπουδαία νίκη, όμως δεν ήθελε να πει πολλά. Ουσιαστικά ήθελε να στείλει το μήνυμά του για τον δρόμο του τριφυλλιού προς το Final Four της Αθήνας.
Αναλυτικά
«Ένα πράγμα θα πω. Ότι χρειαζόμαστε μόνο μία νίκη ακόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.
“Nothing to say. We only need one more!” 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2026
Coach Ergin Ataman’s shortest speech says it all. After an EPIC buzzer-beater win and a 2-0 lead in the series, the message is clear: the job isn’t finished yet. ☝️
One more win to seal the ticket to the EuroLeague Final Four. The… pic.twitter.com/P3udAcUVMs
