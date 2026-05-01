Ο Εργκίν Άταμαν δεν ήθελε να πει πολλά μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού στη σειρά με τη Βαλένθια και αρκέστηκε σε ένα μόνο πράγμα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε διπλό break στην Ισπανία κι έχει τεράστιο προβάδισμα στη σειρά των Playoffs απέναντι στη Βαλένθια με το επόμενο παιχνίδι να είναι στην έδρα του.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στους παίκτες του, όπως συνηθίζει, στα αποδυτήρια της Roig Arena μετά την σπουδαία νίκη, όμως δεν ήθελε να πει πολλά. Ουσιαστικά ήθελε να στείλει το μήνυμά του για τον δρόμο του τριφυλλιού προς το Final Four της Αθήνας.

«Ένα πράγμα θα πω. Ότι χρειαζόμαστε μόνο μία νίκη ακόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.