Euroleague: Yποκλίθηκε στον Χέιζ-Ντέιβις και την ειδικότητα του
Θρίλερ ήταν η αναμέτρηση μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και ο λυτρωτής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έβαλε το νικητήριο καλάθι για να χαρίσει την επικράτηση στο Game 2
Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» έβαλε το σουτ νίκης για την ομάδα του στην εκπνοή, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.
Η Euroleague έσταξε μέλι για τον παίκτη των πράσινων και έγραψε: «Μπλοκαρίστηκε ο ήχος. Η ειδικότητα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις». Μαζί είχε και μια φωτογραφία που έγραψε: «υπέγραψε, παρέδωσε»
Noise blocked. The @NIGEL_HAYES special. pic.twitter.com/wL5S3Vjt4d— EuroLeague (@EuroLeague) May 1, 2026
