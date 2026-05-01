Η Euroleague έβγαλε το καπέλο στον Χέιζ-Ντέιβις που οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε break στο Game 2 με τη Βαλένθια.

Θρίλερ ήταν η αναμέτρηση μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και ο λυτρωτής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έβαλε το νικητήριο καλάθι για να χαρίσει την επικράτηση στο Game 2

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» έβαλε το σουτ νίκης για την ομάδα του στην εκπνοή, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Η Euroleague έσταξε μέλι για τον παίκτη των πράσινων και έγραψε: «Μπλοκαρίστηκε ο ήχος. Η ειδικότητα του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις». Μαζί είχε και μια φωτογραφία που έγραψε: «υπέγραψε, παρέδωσε»