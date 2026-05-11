GM Βαλένθια: «Να μπούμε στη EuroLeague με μόνιμη άδεια ως franchise»

O General Manager της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ, γνωστοποίησε τις προθέσεις της ομάδας να αποκτήσει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη EuroLeague τύπου franchise.

Η Βαλένθια δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να καθιερώσει τη θέση της στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο General Manager της ομάδας Ενρίκ Καρμπονέλ, σε συνέντευξή του στην «Las Provincias», μίλησε για τις προθέσεις της αναφέροντας πως είναι θετική στο πλάνο να ενταχθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ως franchise στη νέα δομή που εξετάζει η EuroLeague.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η Βαλένθια διαθέτει τριετές συμβόλαιο γεγονός που προσφέρει ένα... μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Αναλυτικά

«Ήμασταν οι ομάδες που συμμετείχαν φέτος στην EuroLeague και δεν είναι μέτοχοι της διοργάνωσης, με εξαίρεση την Παρί, που απουσίαζε από τη συνάντηση», δήλωσε ο Ένρικ Καρμπονέλ για το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε προηγηθεί. «Παρούσα ήταν και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία θέλει να μπει στη λίγκα και διαθέτει ένα σταθερό πρότζεκτ έπειτα από αρκετά χρόνια προσπάθειας. Η συνάντηση έγινε με τον Τσους Μπουένο, τον νυν CEO της EuroLeague, και την ομάδα του, οι οποίοι παρουσίασαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της διοργάνωσης για το μέλλον».

Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε ότι η EuroLeague θα παραμείνει λίγκα 20 ομάδων και την επόμενη σεζόν: «Το Συμβούλιο ψήφισε υπέρ μιας EuroLeague με 20 ομάδες για την επόμενη χρονιά. Αυτό που είναι βέβαιο, και αυτό μας μεταφέρθηκε, είναι πως η συμμετοχή της Μπουργκ, ως νικήτριας του EuroCup, ήταν αβέβαιη, ενώ παραμένει ασαφής και η κατάσταση της Μονακό. Αποφασίστηκε επίσης ότι αν τελικά η EuroLeague έχει λιγότερες ομάδες, ο αριθμός θα μειωθεί, αλλά η μορφή της διοργάνωσης θα παραμείνει ίδια. Η Μονακό αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα άγνωστο μέγεθος για τις ομάδες, λόγω της οικονομικής της κατάστασης και του γεγονότος ότι η θέση της στο EuroCup καλύπτεται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία φέτος».

Για τη μόνιμη άδεια συμμετοχής τύπου franchise που συζητάει η Βαλένθια: «Αυτό που μας εξηγήθηκε στη συνάντηση, αλλά και στις πολλές επαφές που είχαμε με τον Τσους Μπουένο από τη στιγμή που ανέλαβε CEO, είναι ότι η EuroLeague εργάζεται πάνω σε ένα μοντέλο franchise που κατά κάποιον τρόπο εξισώνει τους όρους μεταξύ μετόχων και μη μετόχων. Δηλαδή, και οι μέτοχοι θα μετατραπούν σε franchise ομάδες μέσα στη διοργάνωση και οι νέες ομάδες που θα μπουν ή όσες ενταχθούν ως franchise θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Και ναι, στη Βαλένθια είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση να συμμετάσχουμε στην EuroLeague ως franchise. Μελετάμε και συζητάμε όλες τις επιλογές γιατί, προφανώς, η μετατροπή σε franchise θα απαιτήσει επένδυση και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το ύψος αυτής της επένδυσης. Μας ειπώθηκε ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, γιατί δεν είναι το ίδιο να διαθέτεις δική σου αρένα ή όχι, ούτε να έχεις ιστορία στην EuroLeague ή όχι.

Μπορούμε να πούμε ότι αρκετοί παράγοντες λήφθηκαν υπόψη στις διαπραγματεύσεις ώστε να ενισχυθεί η υποψηφιότητά μας. Για παράδειγμα, έχουμε τη Roig Arena, την ιστορία του συλλόγου, το ανταγωνιστικό επίπεδο της ομάδας και τα ποσά που έχουμε ήδη καταβάλει, κάτι που επίσης ενίσχυσε τη θέση μας στην EuroLeague. Αυτή θα είναι μία διμερής διαπραγμάτευση και όχι μία συνολική διαπραγμάτευση ανάμεσα στις μη μετόχους ομάδες και τη EuroLeague, αλλά ξεχωριστά ανάμεσα στη διοργάνωση και κάθε σύλλογο».

Το συγκεκριμένο μοντέλο franchise δεν θα εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν: «Η ιδέα της EuroLeague είναι ότι από την επόμενη χρονιά οι μέτοχοι θα μετατραπούν σε franchise. Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, από αυτό το καλοκαίρι μέχρι το επόμενο, όσοι πρόκειται να ενταχθούν θα διαπραγματευτούν όλες τις λεπτομέρειες ώστε το μοντέλο franchise να εφαρμοστεί σε όλες τις ομάδες από τη σεζόν 2027-2028.

Αυτή τη στιγμή αρκετές ομάδες έχουν τριετή συμβόλαια. Η Ντουμπάι, για παράδειγμα, έχει πενταετές, ενώ η Παρί δεν έχει υπογράψει ακόμη τίποτα. Στη δική μας περίπτωση είμαστε καλυμμένοι, γιατί έχουμε τριετές συμβόλαιο. Η επόμενη σεζόν θα είναι η δεύτερη χρονιά του».