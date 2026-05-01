Ντόρσεϊ: «Να κλείσουμε τη σειρά εκτός έδρας!»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκθείασε τον κόσμο του Ολυμπιακού και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σειράς.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ κι έκανε το 2-0 στη σειρά με μεγάλη ευκολία. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ενώ 16 έβαλε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το φινάλε του ματς, μιλώντας στην κάμερα της EuroLeague έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της ομάδας του κόντρα στους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά

«Είναι φοβερά. Υπέροχη ατμόσφαιρα, μας βοήθησαν να κάνουμε το 2-0. Τώρα πρέπει να κλείσουμε (τη σειρά) εκτός έδρας».

 
@Photo credits: INTIME
     

