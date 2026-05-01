Η ασφάλεια της Βαλένθια έβγαλε εκτός γηπέδου Κοντό και Γκοτζογιάννη: «Μόνο οι Ισπανοί προκαλούσαν»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως η ασφάλεια της Βαλένθια, έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager των «πρασίνων».

Αποστολή στη Βαλένθια: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έκανε το 2-0 επί στον Ισπανία, επικρατώντας της Βαλένθια με 107-105 στην παράταση, με τους «πράσινους» να έχουν παράπονα σχετικά με τη φιλοξενία της ισπανικής ομάδας.

Συγκεκριμένα όπως λένε στον Παναθηναϊκό, η ασφάλεια της Βαλενθια έβγαλε εκτός γηπέδου τον General Manager Δημήτρη Κοντο και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιαννη. Χωρίς κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα συμπλήρωναν ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια ήταν οι μόνοι που προκαλούσαν. Επίσης, σχετικά με τον κ. Γιαννακόπουλο, οι άνθρωποι της Βαλένθια έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια για το γεγονός ότι μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς. Στο φύλλο αγώνα οι διαιτητές εγραψαν: "Call a foul".