Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια: «Ένα ακόμα!»

Τεράστια νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, επικράτωντας της Βαλένθια με 107-105 στην παράταση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να λέει στους παίκτες των «πρασίνων» στα αποδυτήρια πως μένει ακόμα ένα παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τους έδωσε συχαρητήρια, ενώ τόνισε πως έχουν ακόμα μία νίκη να κάνουν προκειμένου να βρεθούν στο Final-Four.