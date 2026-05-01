Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια: «Ένα ακόμα!»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στα αποδύτηρια του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά το 2-0 επί της Βαλένθια και τόνισε στους παίκτες πως μένει ακόμα ένα παιχνίδι.
Τεράστια νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, επικράτωντας της Βαλένθια με 107-105 στην παράταση, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να λέει στους παίκτες των «πρασίνων» στα αποδυτήρια πως μένει ακόμα ένα παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τους έδωσε συχαρητήρια, ενώ τόνισε πως έχουν ακόμα μία νίκη να κάνουν προκειμένου να βρεθούν στο Final-Four.
@Photo credits: stolis
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.