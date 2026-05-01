Άταμαν: «Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις»

Δείτε τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και το 2-0 στη σειρά.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στη σειρά απέναντι στη Βαλένθια με τον απίστευτο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επικρατώντας με 107-105 στην Ισπανία μετά από την παράταση.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε μετά το εκρηκτικό φινάλε του Game 2 για τις αποφάσεις που πήρε και οδηγήθηκε το τριφύλλι στη νίκη.

Αναλυτικά

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια, το βρήκαμε στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έχουμε την σειρά στο 2-0. Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ήταν δύσκολο ματς. Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον Χέις-Ντέιβις να κρίνει το ματς και αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».