Παπαπέτρου: «Παιδιά, ΤΩΡΑ είναι η στιγμή της αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μετά το μαγικό 2-0 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια τονίζει ότι τώρα είναι η στιγμή που το τριφύλλι κάνει την αντεπίθεσή του.

Ο Παναθηναϊκός πήρε στην παράταση τη Βαλένθια της έχει κάνει το 2-0 και θέλει μία νίκη για να την... σκουπίσει και να βρεθεί στο Final 4. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στέκεται, στο Gazz Floor, στον τρόπο που παίζει η πρώην ομάδα του και κάνει σαφές ότι τώρα είναι η αντεπίθεσή της.

Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου στο 1.44.11:

«Ο Παναθηναϊκός έχει τόσο μεγάλο πλουραλισμό και τόσους πολλούς πρωταγωνιστές που στο συγκεκριμένο ρόστερ ο παίκτης που θα δώσει την ισορροπία αυτή και θα μπορέσει να είναι καλός αμυντικά, είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε ξαναπεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, για τον Καλαϊτζάκη, για παιδιά που έδιναν πράγματα στον Παναθηναϊκό στο αμυντικό κομμάτι αλλά σ' ένα τέτοιο ρόστερ τόσο καλοχτισμένο, με τόσο μεγάλη επένδυση, να έρχεται αυτός ο παίκτης (Χέιζ-Ντέιβις) στο τελείωμα της χρονιάς και να βοηθάει την ομάδα να κάνει το ένα βήμα παραπάνω - αυτό που λέγαμε - "τώρα είναι η στιγμή της αντεπίθεσης, τώρα είναι η στιγμής της αντεπίθεσης"... Παιδιά, ΤΩΡΑ είναι η στιγμή της αντεπίθεσης».

