Χέιζ-Ντέιβις: «Επιστρέφουμε στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο!»

Οι δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά το απίθανο καλάθι για το 2-0 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια σε χρόνο μηδέν και χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 107-105 στην παράταση και ύστερα από ένα συγκλονιστικό ματς για το δεύτερο break το οποίο τον φέρνει μια ανάσα από το Final Four.

Ο σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε στη flash interview για το ματς και για το τι θα κάνει στη συνέχεια το τριφύλλι.

«Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα αυτή την φορά, τους αφήσαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας για να πάρουμε την πρόκριση. Έχουμε την πολυτέλεια να επιστρέφουμε στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Μας υποστηρίζουν και θα μας βοηθήσουν αν παίζουμε καλά. Χρειαζόμαστε ακόμα μία νίκη».