Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις αποκάλυψε τι σκεφτόταν, όταν εκτέλεσε το ιστορικό buzzer-beater!
Το απίστευτο νικητήριο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Game 2 κόντρα στη Βαλένθια που έκανε το 2-0 στη σειρά των Playoffs υπέρ του Παναθηναϊκού σχολίαστηκε ουκ ολίγες φορές. Όμως τι βρισκόταν στο μυαλό του Αμερικανού φόργουορντ όταν πήρε την ευθύνη στα χέρια του; Τι ήταν αυτό που τον ενέπνευσε;
Με 5.8 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε του ματς που είχε πάει στο έξτρα πεντάλεπτο, η κατοχή ήταν για το τριφύλλι και η μπάλα πήγε στον Χέιζ-Ντέιβις. Εκείνος με μπόλικη αυτοπεποίθηση ευστόχησε σε ένα απίστευτο δίποντο και χάρισε την πολυπόθητη νίκη στους «πράσινους».
Μέσω Instagram story ο σταρ του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι σκεφτόταν το iconic game winner του Κόμπι Μπράιντ που είχε επέλθει με πανομοιότυπο τρόπο στο Game 4 του πρώτου γύρου των Playoffs της Δύσης το 2006 ανάμεσα στους Λέικερς και τους Σανς με τους πρώτους να επικρατούν με 99-97 στην παράταση μετά το καλάθι του αείμνηστου NBAer.
Δείτε το καλάθι του Κόμπι Μπράιαντ
Δείτε το καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.