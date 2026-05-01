Μία σκέψη μόνο είχε στο μυαλό του ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όταν ευστόχησε στο buzzer-beater σουτ που έκανε το 2-0 στη σειρά του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια.

Το απίστευτο νικητήριο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Game 2 κόντρα στη Βαλένθια που έκανε το 2-0 στη σειρά των Playoffs υπέρ του Παναθηναϊκού σχολίαστηκε ουκ ολίγες φορές. Όμως τι βρισκόταν στο μυαλό του Αμερικανού φόργουορντ όταν πήρε την ευθύνη στα χέρια του; Τι ήταν αυτό που τον ενέπνευσε;

Με 5.8 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε του ματς που είχε πάει στο έξτρα πεντάλεπτο, η κατοχή ήταν για το τριφύλλι και η μπάλα πήγε στον Χέιζ-Ντέιβις. Εκείνος με μπόλικη αυτοπεποίθηση ευστόχησε σε ένα απίστευτο δίποντο και χάρισε την πολυπόθητη νίκη στους «πράσινους».

Μέσω Instagram story ο σταρ του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι σκεφτόταν το iconic game winner του Κόμπι Μπράιντ που είχε επέλθει με πανομοιότυπο τρόπο στο Game 4 του πρώτου γύρου των Playoffs της Δύσης το 2006 ανάμεσα στους Λέικερς και τους Σανς με τους πρώτους να επικρατούν με 99-97 στην παράταση μετά το καλάθι του αείμνηστου NBAer.

