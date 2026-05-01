Hoopfellas για το Βαλένθια-Παναθηναϊκός 105-107: «Ήταν Hollywood, από τα καλύτερα ματς που έχουμε δει παγκοσμίως» (vid)
Ο Hoopfellas σχολίασε χαρακτηριστικά στο 1.34.35 του Gazz Floor της Πέμπτης σε ερώτηση του Αντώνη Καλκαβούρα για το αν έχει ξαναδεί τέτοια ματσάρα:
«Όχι Αντώνη... Καλά σίγουρα είναι από τα καλύτερα ματς, μπορεί να είναι και το καλύτερο όλων των εποχών στα Play Offs. Ποιότητα, ένταση, physicality. Είναι ένα ματς, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή και ΝΒΑ να βάλεις μέσα, που γίνονται ματσάρες και εκεί, μπορείς να πεις ότι είναι ένα από τα καλύτερα ματς που έχεις δει παγκοσμίως σίγουρα - σ' αυτό το επίπεδο. Αυτής της κρισιμότητας» και στο 1.47.38 συμπλήρωσε:
«Ήταν Hollywood το ματς. Hollywood καθαρά, δηλαδή ταινία. Εχουμε δει τέτοια παιχνίδια, με αλλαγής, 100+ πόντων, αλλά σ' αυτό το επίπεδο των Play Offs δεν ξέρω...».
Δείτε χαρακτηριστικά τα δύο αποσπάσματα:
