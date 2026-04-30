Μπαρτζώκας: «Εδώ αν χάσω από την ελλιπή Μονακό πρέπει να με απαγχονίσουν στο κέντρο του Πειραιά»

Ο Ολυμπιακός έριξε στο... καναβάτσο τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ και έκανε το 2-0 στη σειρά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στους Μονεγάσκους και τόνισε την ελληνική νοοτροπία.

Αναλυτικά

«Ευχαριστούμε τον κόσμο και τους φιλάθλους μας. Πάντα το δεύτερο παιχνίδι είναι πιο δύσκολο από το πρώτο και ήμασταν μοναδικοί αμυντικά και επιθετικά στο 2ο δεκάλεπτο και στο 4ο. Στην άλλη πλευρά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Μονακό έχασε τον Μάικ Τζέιμς και τον Ντάνιελ Τάις στο ματς και ήταν δύσκολο να ακολουθήσουν με ακόμα μικρότερο ρόστερ, όταν εμείς χρησιμοποιήσαμε 12 πάικτες σήμερα».

«Φυσικά και θέλει προσοχή. Δεν υπάρχει παιχνίδι πλέι οφ που είναι εύκολο. Δείχνουμε πληρότητα και ετοιμότητα κι ας μην υπάρχει πάντα το ίδιο επίπεδο απόδοσης. Δεν θα δώσω κάποιο παράδειγμα. Να κερδίσουμε το επόμενο ματς. Δεν έχουμε τρεις ευκαιρίες για μία. Να ασχοληθούμε σοβαρά στο παιχνίδι στο Μόντε Κάρλο για να πάμε στο Final Four».

Για την ατμόσφαιρα: «Δεν μπορεί να με νοιάζει ιδιαίτερα αυτο. Τον κόουτς Μεντιλίμπαρ τον αγαπώ ιδιαίτερα. Χαρά μας για όλους που έρχονται».

«Διάβασα μία ανάλυση ότι δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό να πάει με 3-0. Δηλαδή να πάμε να χάσουμε; Εγώ διαβάζω τους τίτλους. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συλλογιστική, Δουλειά μας είναι να κερδίζουμε. Αν μπούμε στο να μην βγούμε πρώτοι, να μην κερδίσουμε με 3-0. Ό, τι είναι να έρθει θα το αντιμετωπίσουμε».

«Είχαμε φοβερή κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή. Με εμένα εδώ όλες τις φορές... ματώνουμε για να φτάσουμε γιατί είναι οι κορυφαίες ομάδες. Το άλλοθι στην ήττα είναι πολύ σημαντικό. Εδώ αν χάσεις από την ελλιπή Μονακό πρέπει να με απαγχονίσουν στο κέντρο του Πειραιά. Το εύκολο είναι πολύ σχετικό για έναν προπονητή που έχει την ευθύνη».