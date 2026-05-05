Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στα Play Offs της EuroLeague!

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο Final Four!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι για πέμπτη σερί φορά σε Final Four, καθώς μετά το Βελιγράδι το 2022, το Κάουνας το 2023, το Βερολίνο το 2024 και το Άμπου Ντάμπι το 2025, ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση και για την Αθήνα και το ΟΑΚΑ!

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετρά πλέον 15 παρουσίες σε Final Four.