Φενέρμπαχτσε: Νέα μπλουζάκια «Athens» για το Game 2 με τη Ζάλγκιρις
Το Game 2 μεταξύ της Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις για τα play-offs της EuroLeague, βρίσκεται προ των πυλών με τους Τούρκους να φτιάχνουν νέα μπλουζάκια για τους οπαδούς τους.
Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι τύπωσαν καινούργια επετειακά t-shirt, ενόψει της δεύτερης «μάχης» που θα δώσουν με τη Ζάλγκιρις, γράφοντας πάνω στην μπλούζα «Athens», την πόλη δηλαδή που θα φιλοξενήσει το Final-Four.
Δείτε τα μπλουζάκια:
EuroLeague resmi sponsorumuz @mislicom'nin destekleri ile hazırlanan Playoff tişörtleri koltuklarınızda sizleri bekliyor! 💙#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/9Yqya02JBE— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 30, 2026
