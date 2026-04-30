EuroLeague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό!
Ο Ολυμπιακός παρότι κέρδισε τη Μονακό με 91-70 και έκανε το 1-0 στη σειρά των play-offs, καλείται να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο για προσβλητικά συνθήματα.
Συγκεκριμένα η EuroLeague, επέβαλε πρόστιμο της τάξεως των 6000 ευρώ στους «ερυθρολεύκους» για προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς τους, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των play-offs με τους Μονεγάσκους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Επιβλήθηκε πρόστιμο 6000 ευρώ στον Ολυμπιακό Πειραιώς για τα προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους οπαδούς της ομάδας κατά περίσταση στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball».
