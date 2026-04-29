Ο Δημήτρης Ιτούδης αποβλήθηκε από το ματς της Ρεάλ με τη Χάποελ μετά από έντονη διαμαρτυρία. Ο Νταν Οτούρου τον συνόδευσε παρηγορώντας τον.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Playoffs της EuroLeague στη Movistar Arena και έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση από την έναρξή της.

Η μεγάλη διαφορά που είχαν χτίσει οι Ισπανοί προκάλεσαν τον εκνευρισμό των φιλοξενούμενων. Αποκορύφωμα ήταν οι έντονες διαμαρτυρίες του Δημήτρη Ιτούδη στο 33ο λεπτό που τον οδήγησαν να μπει και μέσα στο παρκέ, με αποκορύφωμα να δεχθεί τεχνική ποινή και να αποβληθεί από την αναμέτρηση.

Ο Νταν Οτούρου τον συνόδευσε παρηγορώντας τον, ενώ ο κόους Ιτούδη φάνηκε να του δίνει μερικές συμβουλές.