Η Χάποελ αποφάσισε να μην δώσει εισιτήρια στη Ρεάλ για το Game 3 της σειράς των Play Offs της EuroLeague.

Η βαριά ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ με 102-75 από τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη Παρασκευή έφερε τη σειρά των playoffs της EuroLeague στο 2-0 υπέρ των Ισπανών, με την δράση να μεταφέρεται στη Βουλγαρία για το τρίτο παιχνίδι, στο οποίο η διοίκηση της ισραηλινής ομάδας αποφάσισε πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν φίλο της Βασίλισσας να βρεθεί στην Arena 8888.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το Ισραήλ, η Χάποελ πήρε την απόφαση να μην επιτρέψει σε φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης να προμηθευτούν εισιτήρια για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία, σε μια ξεκάθαρη κίνηση ανταπόδοσης προς τους Μαδριλένους.

Υπενθυμίζεται πως η Ρεάλ δεν είχε επιτρέψει την παρουσία οπαδών της Χάποελ στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς στη Μαδρίτη, κάτι που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους ανθρώπους της ισραηλινής ομάδας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι φίλοι της Χάποελ δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας,