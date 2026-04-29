Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ ρίχονται στη «μάχη» για τα play-offs της EuroLeague, πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ θα φιλοξενήσει τη Χάποελ (29/04, 21:45) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα play-offs της EuroLeague.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο διαθέτει την εμπειρία των κρίσιμων αγώνων, ωστόσο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, έχοντας όλες τους παίκτες της διαθέσιμους, μπορεί να απειλήσει τη «βασίλισσα» και να κάνει το break!

Τα μέτρα ασφαλείας για το συγκεκριμένο ματς είναι... δρακόντεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, θα έχουν μόνοι οι κάτοχοι διαρκείας της Ρεάλ Μαδρίτης, με 8.000 περίπου Ισπανούς να δίνουν το «παρών» στην αναμέτρηση.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

