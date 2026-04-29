Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Πού θα δείτε το Game 1
Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ θα φιλοξενήσει τη Χάποελ (29/04, 21:45) για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα play-offs της EuroLeague.
Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο διαθέτει την εμπειρία των κρίσιμων αγώνων, ωστόσο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, έχοντας όλες τους παίκτες της διαθέσιμους, μπορεί να απειλήσει τη «βασίλισσα» και να κάνει το break!
Τα μέτρα ασφαλείας για το συγκεκριμένο ματς είναι... δρακόντεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, θα έχουν μόνοι οι κάτοχοι διαρκείας της Ρεάλ Μαδρίτης, με 8.000 περίπου Ισπανούς να δίνουν το «παρών» στην αναμέτρηση.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ:
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (29/04, 21:45)
- Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (01/05, 21;45)
- Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: (05/05, 19:00)
- Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (07/05, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)
