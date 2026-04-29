Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο Γιανάι παρακολουθεί το ματς με κασκόλ της Βαλένθια!
Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Playoffs της EuroLeague στη Movistar Arena και φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση από την έναρξή της.
Αυτό που προκάλεσε εντύπωση όμως είναι οι ενδυματολογικές επιλογές του προέδρου της ομαδάς από το Ισραήλ, Οφέρ Γιανάι, γνωστού για το ταπεραμέντο του και τις δηλώσεις του.
Ο Γιαναει εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας κασκόλ της Βαλένθια με σκοπούς ακόμα... άγνωστους!
Sorprendentes imágenes.— Jorge Medina (@jorgemedina_2C) April 29, 2026
Llega Ofer Yannay al partido, presidente de Hapoel Tel Aviv con la bufanda de.. VALENCIA BASKET 😱 pic.twitter.com/p6TDH3Q7a8
