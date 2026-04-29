Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, παρακολούθησε το Game 1 κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη φορώντας κασκόλ της Βαλένθια!

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Playoffs της EuroLeague στη Movistar Arena και φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση από την έναρξή της.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση όμως είναι οι ενδυματολογικές επιλογές του προέδρου της ομαδάς από το Ισραήλ, Οφέρ Γιανάι, γνωστού για το ταπεραμέντο του και τις δηλώσεις του.

Ο Γιαναει εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας κασκόλ της Βαλένθια με σκοπούς ακόμα... άγνωστους!