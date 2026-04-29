Ταβάρες: «Ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα όλη τη σεζόν - Θα ρωτήσω τον Διαμαντίδη... »

Ο Έντι Ταβάρες παραχώρησε συνέντευξη στο ισραηλινό «Sport5» και τοποθετήθηκε για την αντίδρασή του στην κατάκτηση του βραβείου του αμυντικού της χρονιάς από τον Άλφα Ντιάλό αναφέροντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρώτο παιχνίδι των Playoffs της EuroLeague στη Movistar Arena (29/04, 21:45).

Πριν το σημαντικό ματς, ο Έντι Ταβάρες παραχώρησε συνέντευξη στο ισραηλινό μέσο «Sport5» και μίλησε μεταξύ άλλων για τον Ολυμπιακό που τον θεωρεί την καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε και στην αντίδρασή του στο βραβείο του αμυντικού της χρονιάς. Μάλιστα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα ρωτήσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη που το κατέκτησε έξι φορές.

Τι δήλωσε μεταξύ άλλων:

Για την θέση που θα έδινε στη Χάποελ στην τελική κατάταξη: «Δεν ξέρω, ίσως σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σεζόν τελείωσε με πολύ μικρή διαφορά, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να είναι πρώτοι ή δεύτεροι. Θα μπορούσες να πεις πιθανώς δεύτεροι, επειδή ο Ολυμπιακός έπαιζε καταπληκτικά όλη τη σεζόν».

Για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού που κέρδισε ο Ντιαλό: «Δεν ξέρω, θέλω να κερδίσω, αλλά πρέπει να σεβαστώ τον Ντιαλό. Είναι εξαιρετικός αμυντικός, ο στόχος μου είναι πάντα να κερδίζω και να είμαι υποψήφιος για περισσότερες νίκες. Αυτή τη σεζόν επέλεξαν τον Ντιαλό και δεν υπάρχει γυρισμός, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί την επόμενη σεζόν και να δω αν θα είμαι τυχερός».

Για την αντίδρασή του μετά την ανακοίνωση: «Όχι, όχι, απλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω πάντα να κερδίζω. Νομίζω ότι ήταν λάθος που το έγραψα στο Twitter, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ήταν λάθος και ζήτησα συγγνώμη και συγχαίρησα τον Ντιαλό. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να κερδίσω».

Για το ότι ίσως ο κόσμος των θεωρεί «δεδομένο»: «Ναι, ίσως έχουν συνηθίσει και έχουν βαρεθεί να με επιλέγουν κάθε χρόνο. Ίσως έχουν βαρεθεί να με επιλέγουν κάθε σεζόν. Θα ρωτήσω τον έξι φορές νικητή του βραβείου, τον πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού (Δημήτρη Διαμαντίδη), θα προσπαθήσω να τον ρωτήσω τι έκανε για να επιλεγεί έξι φορές».