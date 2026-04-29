Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε στην «Roig Arena» την τελευταία του προπόνηση ενόψει του Game 2 με την Βαλένθια το βράδυ της Πέμπτης (30/4, 21:45).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Οι «πράσινοι» πήραν το μίνιμουμ που ήθελαν στη Βαλένθια κερδίζοντας το πρώτο ματς με αποτέλεσμα να κάνουν το break της έδρας, και πλέον στοχεύουν, με λιγότερο άγχος και λιγότερη πίεση, στο δεύτερο break και το 0-2 το οποίο θα αποτελέσει και το μισο εισιτήριο για το Final Four.

Ο Εργκίν Άταμαν πραγματοποίησε την τελευταία προπόνηση τακτικής στην «Roig Arena» πριν από το χαλαρό ξεμούδιασμα ανήμερα το πρωί του αγώνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην στιγμή που είχε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξηγώντας ότι θα ήθελε να την επαναλάβουν στον τελικό της Euroleague.

Μίλησε επίσης και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των «πρασίνων» στην Βαλένθια, εκεί όπου έχουν ταξιδέψει και περίπου 1.000 φίλοι της ομάδας προκειμένου να της συμπαρασταθούν.