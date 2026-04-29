Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και αποθέωσε τον Κόρι Τζόσεφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό στο Game 1.

Ο Εβάν Φουρνιέ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν κομβικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό και τη νίκη των Πειραιωτών, όμως μετά το τέλος του αγώνα, ο Γάλλος σταρ δεν στάθηκε στον εαυτό του, αλλά στον Κόρι Τζόσεφ!

Μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, ο Εβάν Φουρνιέ αποθέωσε τον Τζόσεφ, για τον οποίο τόνισε πως «έχει @ρχ!δ!@»!

«Ο Κόρι είναι σπουδαίος. Έγινε ντραφτ μια χρονιά πριν από εμένα, οπότε μπήκαμε σχεδόν την ίδια περίοδο στο ΝΒΑ, όταν ήταν ακόμη old school. Τον καταλαβαίνω. Έχει υπάρξει σε σπουδαίες ομάδες, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με τους Σπερς, έχει παίξει σε τόσα πολλά ματς των Play Offs. Ο Κόρι έχει @ρχ!δ!@. Είναι βετεράνος και για εκείνον είναι απλά η δουλειά του. Αυτό κάνει», είπε, μεταξύ άλλων, ο Εβάν Φουρνιέ.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εύκολη νίκη στο πρώτο παιχνίδι «Φυσικά και μπορεί να είναι παγίδα. 100%. Η Μονακό έχει πολλή καρδιά και παίζει σκλήρά. Εϊχαμ μια δύσκολη εβδομάδα, όπου έπαιξαν τρια παιχνίδια. Ίσως ήταν κουρασμένοι απόψε, αλλά θα μας «χτυπήσουν» την Πέμπτη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».